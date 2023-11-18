SUBÜ'nün yeni sağlık eğitimi binası törenle açıldı

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Doktorların yanında çalışacak sağlık personellerini de yetiştirmek zorundayız” derken, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise, “Akyazı’ya içinde fakültemizin de yer aldığı bir sağlık kampüsü kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na hizmet edecek yeni bina düzenlenen törenle açıldı. Törene Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z. Şinasi Bayraktar, akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Törende binanın yapımında hizmeti geçenlere plaket takdim edildi. Akyazı Müftüsü Kâmil Özcan Demir’in duasının ardından açılış yapıldı. Son olarak ise protokol yeni binayı gezdi.

Umut verici bir iş birliği

Törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı, “Fakültemizde 3 bölümümüz var. Bunlara ilaveten Odyoloji Bölümü’ne de önümüzdeki akademik yılda öğrenci kabul etmeyi hedefliyoruz. MYO’muzda 5 programımız mevcut. 2 bine yakın öğrencimiz, 46 akademik ve 23 idari personelimiz ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ek binamızın tasarımından inşasına her aşamada gösterilen özveri ve profesyonellik, birimlerimizin geleceği için umut verici bir iş birliği örneği oluşturdu. Yeni binamız genişleyen ihtiyaçlarımıza cevap verecektir. Bu yıl fakültemizin ilk mezunlarını verecek olmanın da heyecanını yaşıyoruz. Hep birlikte daha güçlü ve sağlıklı bir geleceğe yürüyeceğimiz inancıyla, yeni hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Güzel hatıralarla ayrılmalarını istiyoruz

Akyazı’nın her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini kaydeden Bilal Soykan, “Tarımda ve sanayide ülkemizin göz bebeğiyiz. Üniversitemiz ile sağlık eğitiminin de merkezlerinden olacağız. Fakülte özlemimiz giderildi ve büyük gayretlerle ilçemize Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO kazandırıldı. 400 öğrenci ile başladığımız serüvende sağlık alanında eğitim gören 2 bin öğrenciyi ilçemizde misafir ediyor olmak bizleri mutlu ediyor. Bugün açılışını yapacağımız binanın kaba inşaatını öğrencilerimiz ve üniversitemiz için biz üstlendik. Geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımız için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmiyoruz. Binanın hizmete alınması ile ilçemizde eğitim gören öğrenci sayısının artmasını sağladık. SUBÜ ile iş birliğimizi ilerleyen süreçte de devam ettireceğiz. Öğrencilerimizi en güzel şekilde ağırlamak ve Akyazı’nın ayrıcalığını hissetmelerini sağlamak için birçok etkinlikler gerçekleştiriyoruz. İnşallah üniversite hayatlarının sonunda Akyazı’dan güzel hatıralar biriktirerek ayrılacaklar” diye konuştu.

Sağlık turizmine odaklandık

Üniversitenin tarafsız kurumlarca yapılan sıralamalarda sürekli üst sıralara tırmanmasının ve öğrencilerden teveccüh görmesinin kuruluş sürecini başarılı bir şekilde geçirdiklerinin göstergesi olduğunu kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Esasında yapmaya çalıştığımız şey sahayla sıkı ilişkiler kurup bunları sürekli kılmak. Büyük oranda da bunu başardığımızı düşünüyoruz. Temel amaçlarımız ise bir yandan sorunları görüp onlara çözüm üretmek, eksikleri görüp onları tamamlayacak çalışmalar yapmak ya da potansiyeli görüp bunu en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını aramak. Küresel iklim değişikliği, giderek artan kentleşme, su kaynaklarının ve havanın sürekli kirletilmesi ve son olarak yaşadığımız pandemi süreci tarımın, sağlığın ve güvenli lojistiğin önemini bizlere gösterdi. Sağlık Bilimleri Fakültemizi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO’muzu kurarken bir yandan bunları dikkate aldık, bir yandan da bölgenin konumunu, jeotermal enerji kaynaklarını ve yaylalarını ana eksen aldık ve sağlık turizmini odaklandığımız öncelikli alan kıldık” şeklinde konuştu.

Sağlık kampüsü hedefi

Fakülte ve MYO arasında koordinasyonu sağlamak için de çalışmalar yaptıklarını kaydeden Sarıbıyık, “Akyazı MYO’yu Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO haline getirdik ve odak noktamız sağlık turizmi ile fakültemize tamamlayıcı olacak programlarla donattık. Öğrencilerin fakültemize ve MYO’muza teveccühü her yıl arttı. Yeni akademisyenlerimizin de gelmesiyle mevcut bina yükü kaldıramaz hale geldi. Hâlâ açmamız gereken bölüm ve programlar var. Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a konuyu aktardığımızda kendisi hiç ikiletmeden destek olacaklarını söylediler ve ellerini taşın altına koydular. Oldukça kısa bir sürede el birliğiyle binamızı tamamlayarak içini donattık. Biz ilerleyen yıllarda hazırladığımız bir proje doğrultusunda Akyazı’ya içinde fakültemizin de yer aldığı bir sağlık kampüsü kazandırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimize de ulaşacağız. 25 ofisin bulunduğu ek hizmet binamız toplam 1150 metrekare kapalı alana sahip. İnşallah bu bina ile birlikte ferahlayan fakülte ve MYO’muzda halihazırda başarıyla süren akademik faaliyetler, Ar-Ge çalışmaları ve topluma hizmet süreçleri sürekli iyiye doğru devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Allah SUBÜ’nün hızını eksiltmesin

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, “İlimizde üniversitelerin ikiye ayrılmasının faydalarından birisini bugün burada yaşıyoruz. Her branşın kendi alanında kurumsal olarak yapılanması ihtiyaç anında inisiyatif alabilmeyi beraberinde getiriyor. Sakarya’ya geldiğimden beri sektörlerin en çok talep ettiği şey ara elemanı. SUBÜ de bu ihtiyaca yönelik planlamaları yapıyor ve hayata geçiriyor. Aynı şey sağlık sektörü için de geçerli. Doktorların yanında çalışacak sağlık personellerini de yetiştirmek zorundayız. Burada bugün bu ihtiyacı giderecek olan yeni hizmet binamızı açıyoruz. Burada belediyemiz ve üniversitemiz güzel bir şekilde omuz omuza vererek hem nicelik olarak hem de nitelik olarak SUBÜ’nün Akyazı’daki öğrenci sayısının artmasını sağlamışlar. Burada Sağlık Bilimleri Fakültesi açılarak aslında güzel bir temel atılmış. 15 gün önce Geyve’deydik. Orada Alifuatpaşa’daki yeni SUBÜ binasını açmıştık. Bugün buradayız. Yeni açılışlar da olacağını duydum. Allah SUBÜ’nün hızını eksiltmesin. Yeni binamız hayırlı uğurlu olsun” dedi.