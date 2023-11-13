SUBÜ öğrencileri, +1 uygulamasını açık denizlerde yapıyor

SUBÜ Denizcilik MYO öğrencileri +1 Eğitim Modeli çerçevesinde iş yeri uygulamalarını açık denizlerde yapıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı öğrencileri +1 Eğitim Modeli çerçevesindeki iş yeri uygulamalarını gemiye çıkarak yapıyor. 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılı’nda farklı ülke bandıralarına sahip gemilerde denize açılarak görev yapan 18 öğrenci, teorik bilgilerini uygulamaya dökme fırsatı yakalayarak bilgilerini beceriyle bütünleştiriyor. Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı öğrencilerinin gemide istihdam edilmeleri için gerekli olan yetkiyi 2023 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan resmi olarak aldıklarını hatırlatan Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, “Bu doğrultuda üniversitemizin +1 Eğitim Modeli kapsamında öğrencilerimizi iş yeri uygulamasına göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendilerinin denizlerde ve gemilerde geçirecekleri zaman boyunca güven olmalarını ve başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Pruvalarının neta, rüzgârlarının kolayına ve seferlerinin her daim selametle olmasını temenni ediyoruz" dedi.