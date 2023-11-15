SUBÜ öğrencileri afet farkındalık eğitimi aldı

SUBÜ Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu’na AFAD İl Müdürlüğü tarafından afet farkındalık, insani yardım ve yangın eğitimi verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu, 12 Kasım Afet Farkındalık Günü’nde Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD); afet farkındalık eğitimi, insani yardım eğitimi ve yangın eğitimi aldı. Sapanca Kırkpınar’da bulunan Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde verilen eğitimde afet öncesi, esnası ve sonrası neler yapılması gerektiği, yangına karşı müdahale çeşitleri, yangın çeşitleri ve yangın tüpünün doğru kullanımı anlatıldı. Farklı fakülte ve meslek yüksekokullarından 23 öğrencinin katıldığı ve iki gün süren eğitim, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş’ın sunumuyla sona erdi.