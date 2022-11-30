SUBÜ öğrencileri Helal EXPO Fuarı'nda

SUBÜ Turizm Fakültesi öğrencileri Helal Turizm dersi çerçevesinde İstanbul’da düzenlenen 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal EXPO Fuarı’na katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Turizm Yöneticileri Topluluğu öğrencileri, İstanbul Fuar Merkezi’nde ‘Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin’ mottosuyla gerçekleştirilen 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal EXPO Fuarı’na katıldı. Helal Turizm dersi çerçevesinde düzenlenen etkinlikle öğrenciler, ilgili sektörün dünya çapındaki temsilcileri ile tanışma ve sohbet etme imkanına sahip oldu. Ayrıca sektördeki son gelişmeler ve gelecekteki beklentilere ilişkin bilgi edinen öğrencilere, Dr. Öğretim Üyesi Ömer Saraç ve Araştırma Görevlisi Oğuz Çolak rehberlik etti.