SUBÜ öğrencileri İstanbul Maratonu'nda görev aldı

SUBÜ Spor Etkinlik Gönüllüleri Topluluğu üyesi öğrenciler, 47’nci İstanbul Maratonu’nda gönüllü olarak görev aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Etkinlik Gönüllüleri Topluluğu, ‘Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton’ unvanına sahip 47’nci İstanbul Maratonu’nda gönüllü olarak görev aldı. Öğrenciler, topluluk akademik danışmanı Dr. Öğretim Üyesi İlayda Gülseren Demir eşliğinde maratonun en hareketli bölümlerinden biri olan ‘Start Cheer Zone’ alanında görev yaptı. Koşuculara müzik ve ritimle eşlik ederek motivasyon sağlayan öğrenciler, bu deneyim sayesinde uluslararası ölçekte gerçekleştirilen bir organizasyonun parçası olarak hem gönüllülük bilincini hem de etkinlik yönetimi ve koordinasyon becerilerini geliştirme fırsatı buldu.