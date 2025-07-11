SUBÜ öğrencileri İsviçre'de ülkemizi temsil edecek

SUBÜ öğrencileri, tasarımı ve üretimi tamamen kendilerine ait olan elektrikli yarış aracıyla İsviçre’de düzenlenecek uluslararası ‘Formula Student’ yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni (SUBÜ) İsviçre’de düzenlenecek uluslararası ‘Formula Student’ yarışmasında temsil edecek olan ‘SUAS Racing’ takımı, İsviçre’ye uğurlandı. Teknoloji Fakültesi’nin farklı mühendislik bölümlerinden 40 öğrencinin katkılarıyla ve yerli-millî imkanlarla geliştirilen ‘SR-01’ adlı elektrikli yarış aracı, 11-16 Temmuz tarihleri arasında İsviçre’de düzenlenecek olan yarışmada yer alacak. Öğrenciler tarafından geliştirilen elektrikli araç, tam şarjla yaklaşık 180 km hıza ulaşabiliyor ve 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,2 saniyede çıkabiliyor. SUBÜ, uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil edecek tek üniversite ve tek takım olma özelliğini taşıyor.

İsviçre Alpleri bölgesinde yer alan Goms şehrinde gerçekleştirilecek uluslararası ‘Formula Student’ yarışması, 1981 yılından bu yana 4 kıtada 20’den fazla ülkede düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin mühendislik, iş yönetimi ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi amaçlayan prestijli bir organizasyon olarak biliniyor. Yarışma yalnızca bitiş çizgisine ilk ulaşan takımı değil; teknik bilgi, tasarım kalitesi, maliyet analizi ve stratejik planlama gibi alanlarda da takımların yetkinliğini değerlendiriyor. Öğrencilerin bu yarışmaya uzun süredir büyük bir özveriyle hazırlandığını ifade eden SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) Müdürü Doç. Dr. Barış Boru, "Teknik yeterlilik açısından birçok aşamayı başarıyla geçtik. Öğrencilerimiz aracın tüm mekanik, elektronik ve yazılım bileşenlerini kendi özgün katkılarıyla geliştirdiler. Şimdi ise pistte ülkemizi temsil etmenin heyecanını yaşayacağız" dedi.

Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde birçok farklı öğrenci takımının çalışmalar yürüttüğünü belirten SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ise, "SUAS Racing takımımızın İsviçre’deki Formula Student yarışmasında üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Bu çalışmalar, mühendis adaylarımız için büyük bir deneyim alanı sunuyor" diye konuştu.