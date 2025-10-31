SUBÜ öğrencileri minikleri geleneksel sanatla buluşturdular

SUBÜ Ferizli MYO öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde anaokulu öğrencileriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı geleneksel tahta baskı çalışması yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Tekstil Teknolojileri Programı Öğretim Elemanı Dr. Şebnem Noyat rehberliğinde yürütülen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Ferizli’deki bir anaokulunu ziyaret etti. Etkinlikte, anaokulu öğrencileriyle birlikte ‘Geleneksel Tahta Baskı Workshopu’ gerçekleştirildi. Çalışmada çocuklara geleneksel Türk el sanatları tanıtıldı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla uygulamalı bir sanat etkinliği yapıldı. Etkinliğin amacının küçük yaş grubundaki çocuklara kültürel mirası tanıtmak ve sanat yoluyla milli değerleri pekiştirmek olduğunu vurgulayan Öğretim Görevlisi Dr. Şebnem Noyat, "Geleneksel sanatlarımızı yeni nesillere tanıtmak ve çocuklara el emeğinin değerini göstermek bizim için çok kıymetliydi. Cumhuriyet Bayramı’nı bu şekilde kutlamak hem bizler hem de minikler için anlamlı bir deneyim oldu" dedi.

Anaokulu öğretmenleri de SUBÜ öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinliğin çocukların el becerilerinin gelişimine katkı sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler. Etkinlik sonunda yapılan baskı çalışmaları okulun sergi alanında sergilendi.