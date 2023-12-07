SUBÜ öğrencileri TCG Anadolu'yu keşfetti

Çalışmalarını SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nde sürdüren öğrenciler, Türkiye’nin ilk çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu’yu ziyaret etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü (TYK) bünyesinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, İzmit Körfezi’nde demir atan Türkiye’nin ilk helikopter ve uçak taşıma kabiliyetine sahip çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu’yu (L-400) ziyaret etti. Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Muhammed Yusuf Küçükkara’nın mihmandarlığında gerçekleşen ziyarete yaklaşık 45 öğrenci katıldı. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Araştırma Görevlisi Muhammed Yusuf Küçükkara, “Öğrencilerimiz milli teknoloji hamlesine gönül vermiş ve bu doğrultuda kendilerini geliştirmek için çalışan gençler. Üniversitemizin bu emeklerle elde ettiği başarılar ve yetiştirdiği insan kaynağı ise ortada. Ülkemiz son yıllarda büyük bir teknolojik atılım içerisinde. Birçok ilk hayata geçiriliyor. Bunun güzide örneklerinden birisi olan TCG Anadolu’yu öğrencilerimizin de görmesini ve tecrübe etmesini istedik. Bu tarz etkinliklerin hayalleri birkaç adım daha öteye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.