SUBÜ öğrencilerine kariyer ve dil semineri

SUBÜ Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu tarafından Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezunlarına yönelik kariyer ve dil odaklı bir seminer düzenlendi.

SUBÜ öğrencilerine kariyer ve dil semineri
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SUBÜ Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu tarafından Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezunlarına yönelik kariyer ve dil odaklı bir seminer düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu tarafından ‘Uluslararası Ticaret ve İngilizce Semineri’ düzenlendi. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin mezun olduktan sonra özel sektör ya da kamu kurumlarında karşılaşacakları iş ortamına odaklanıldı. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezunlarına yönelik özel sektör ve kamudaki iş imkanları, kamu kurumları ve özel sektör için yabancı dil bilimi ve etkin İngilizce öğrenimi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Çağdaş Ateş’in katılımıyla masaya yatırıldı.

SUBÜ öğrencilerine kariyer ve dil semineri
SUBÜ öğrencilerine kariyer ve dil semineri