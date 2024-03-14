SUBÜ öğrencilerinin etkinlikleri hız kesmiyor

SUBÜ Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’na satranç turnuvası, bilgilendirici toplantı ve sektörle buluşma gibi birçok etkinlikle başladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu etkinliklerine devam ediyor. Topluluk tarafından Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde satranç turnuvası düzenlenirken, çok sayıda öğrencinin katılım sağladığı turnuvada birinci olan Mehmet Furkan Cangül’e ödülünü Dekan Prof. Dr. Sinan Esen takdim etti. Satranç turnuvasının yanı sıra üniversite öğrencileri ve mezunlar için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanları sunan, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarını farklı ülkelerdeki genç yetenekler ile buluşturan dünya çapındaki gençlik organizasyonu AISEC’in Sakarya Yönetim Kurulu Üyeleri Berkay Keskin ve Zerda Kömür’ün konuk olduğu ‘AIESEC ve Sunduğu İmkanlar Nelerdir?’ başlıklı bir etkinlik yapıldı. Diğer etkinliklerde ise lojistik şirketi Gümrük Operasyon Uzmanı Edanur Levent, ‘Mezun Anlatsın Bölüm 1’ ve yurtdışı bir kargo şirketinin Satış ve Pazarlama Uzmanı Meryem Zehra Demirdöven, ‘Mezun Anlatsın Bölüm 2’ başlıklı online konferanslarda öğrencilerle bir araya geldi.