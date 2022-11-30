SUBÜ öğrencisine Amerika'da en iyi makale ödülü

SUBÜ İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Abdul Ahad Faizan, ABD’de düzenlenen ES-SAA 2022 isimli konferansta En İyi Bilimsel Öğrenci Makale Ödülü’ne layık görüldü.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Abdul Ahad Faizan, Amerika Birleşik Devletleri’nin Tampa şehrinde düzenlenen Eastern Section of Seismological Society of America Annual Conference’da (ES-SAA 2022) En İyi Bilimsel Öğrenci Makale Ödülü’nü kazandı. Avrupa, ABD, Kanada ve Türkiye’de düzenlenen birçok konferansta konuşmacı ve katılımcı olarak yer aldığını söyleyen Faizan, SUBÜ’yü temsil etmenin ve ödüller almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ve yeni bilimsel çalışmalarla katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.