SUBÜ öğretim üyelerine seçkin araştırmacı ödülü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Fatih Çalışkan ve Doç. Dr. Eren Yılmaz uluslararası ödülün sahibi oldular. Çalışkan ve Yılmaz, Materials Chemistry and Physics Dergisi’nde yayınladıkları diş implantlarının tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgili ‘A New Functional Graded Dental Implant Design with Biocompatible and Antibacterial Properties’ isimli makale ile Hindistan’da düzenlenen Asya Uluslararası Araştırma Ödülleri 2023 çerçevesinde Asya Seçkin Araştırmacı Ödülü’ne (Asia’s Outstanding Researcher) layık görüldüler. Ödül, sorumlu yazar Doç. Dr. Eren Yılmaz’a takdim edildi.