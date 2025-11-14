SUBÜ personeline çevre yönetimi eğitimi

SUBÜ Personel Daire Başkanlığı’nın Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Çevre Yönetimi Eğitimi’ düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı’nın Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Çevre Yönetimi Eğitimi’ düzenlendi. Eğitimi, Sakarya Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Nazire Pınar Tanattı ve Dr. Öğretim Üyesi Hülya Demirel verdi. Eğitimde Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) yükseköğretim kurumlarındaki yeri ve uygulanabilirliği ele alındı. Katılımcılara sürdürülebilir kampüs yönetimi, çevre politikalarının geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede kurumların üstlendiği sorumluluklara ilişkin bilgiler aktarıldı. Program süresince SKA’ların toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutları ile enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, çevresel risklerin yönetimi ve sürdürülebilirlik bilincinin kurumsal yapılara entegrasyonu konuları üzerinde duruldu. Uygulama örnekleriyle desteklenen eğitim, personelin çevre yönetimi alanındaki bilgi düzeyinin güçlendirilmesine katkı sundu. Programın sonunda Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şube Müdürü Meryem Demir Satılmış, eğitime katkılarından dolayı Doç. Dr. Nazire Pınar Tanattı ve Dr. Öğretim Üyesi Hülya Demirel’e teşekkür belgesi takdim etti.