SUBÜ SADEM Ek Hizmet Binası törenle açıldı

SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Hizmet Binası, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, binanın Türkçenin ve Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlayacağına değinirken; Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise hem kültür hem ticaret elçileri yetiştirdiklerini kaydetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) Ek Hizmet Binası, düzenlenen törenle açıldı. Arifiye’deki törene Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, akademisyenler, bürokratlar ve öğrenciler katıldı. Törenin ardından binanın yapımına katkı sağlayanlara günün anısına plaket takdiminde bulunuldu. Daha sonra ise protokol binayı gezdi. Tören, uluslararası öğrencilerin yöresel dans ve şarkıları ile yaptıkları gösteri ile sona erdi. SADEM’de Türkiye’de üniversite okumayı tercih eden uluslararası öğrencilere Türkçe öğretiliyor.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, “Yaklaşık bir ay içerisinde SUBÜ’nün dördüncü açılışını yapıyoruz. Allah’ın üzerimize bereketini yağdırdığı bir anda bunu yapıyoruz. Burada uluslararası öğrencilere güzel dilimizin ve kültürümüzün tanıtılması açısından da önemli bir eseri hizmete alıyoruz. Binanın yapımında emeği geçen üniversitemize ve Arifiye Belediyemize teşekkür ediyorum. Bina öğrencilerimize ve okulumuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

99 ülkeden 4 binin üzerinde öğrenci

Yapacakları açılışın sadece Sakarya ve üniversite için değil, ülke için de önem arz ettiğini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Çünkü burası bir anlamda ülkemizin, dilimizin ve kültürümüzün dünyanın birçok yerinden gelen insana tanıtıldığı bir merkez durumunda. Bununla birlikte Türkiye’nin ve Sakarya’nın yine dünyanın dört bir yanında nasıl anılacağına ve konuşulacağına öncülük eden bir merkez. Üniversitemiz ilk kurulduğu andan itibaren uluslararasılaşmaya önem verdiğimizi söylüyor ve bunu hemen her ortamda deklare ediyoruz. Bu doğrultuda öğrenci sayımız ve daha çok ülkeden üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı büyük bir hızla artıyor. Şu anda üniversitemiz genelinde 99 ülkeden 4 binden fazla öğrenciye sahibiz. SADEM’de ise an itibariyle 56 ülkeden 815 öğrenci Türkçe öğreniyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bina aslında üniversitemize artan bu yoğun teveccüh nedeniyle inşa edildi. Mevcut binamız artık taleplere yetersiz hale geldiği için yeni bir bina inşa ettik” diye konuştu.

600 öğrencilik eğitim kapasitesi

SADEM’de Türkçe öğrettikleri ve daha sonra bölüm ve programlara gönderdikleri öğrencilerin esasında kültür ve ticaret elçileri olduğunu kaydeden Sarıbıyık, “Uluslararası öğrencilerimize kültürümüzü öğretmek için birçok etkinlik ve gezi gerçekleştiriyor, özel çaba harcıyoruz. İş dünyasında en az 1 dönem tam zamanlı eğitimi zorunlu kılan +1 Eğitim Modelimiz kapsamında uluslararası öğrencilerimizi de iş dünyasına gönderiyoruz. Böylelikle buradaki insanlarla tanış oluyorlar. Kendi ülkelerine dönüp iş yapmaya başladıklarında ise birer ticaret elçisi haline geliyor. Her bölüm ve programımızda aynı ülkeden 3’den fazla uluslararası öğrenci olamıyor. Bu durum da aslında farklı ülkelerden öğrencilerin yer aldığı sınıfların ortaya çıkmasını sağlıyor. Neticede farklı kültürleri, ülkeleri tanıma ve farklı diller öğrenme imkânı doğuyor. İşte ülkemize de yansıyan tüm bu önemli faydaları artırma çabalarımızın bir sonucu olan SADEM Ek Hizmet Binası’nın açılışı için bugün bir aradayız. Binamız 714 metrekare kapalı, 3 bin metrekare açık alana sahip. 15 dersliği ve 1 akademisyen odası ile ikili eğitimde 600 öğrenciye eğitim verebilecek kapasiteye sahip. İlerleyen yıllarda SADEM ile ilgili çok güzel hedeflerimiz bulunuyor. İnşallah onlar için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ek hizmet binamızın şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.