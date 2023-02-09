SUBÜ Senatosu depremzede öğrenciler için toplandı

SUBÜ Senatosu deprem bölgesinde ikamet ve depremden etkilenen öğrencilerle ilgili toplanarak eğitim ve öğretim süreçlerini esnetecek ve kolaylık sağlayacak kararlar aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Senatosu, deprem bölgesinde ikamet eden ve depremden etkilenen öğrencilerle ilgili toplandı. Toplantı neticesinde öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin bazı kararlar alındı. Buna göre depremzede öğrenciler, Bahar Yarıyılı’nda isterlerse kayıtlarını dondurabilecekler. Akademik Takvim’de belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme işlemleri yapamayacak öğrenciler için mazeretli kayıt yenileme süresi 17 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılacak. Deprem bölgesindeki üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrenciler Bahar Yarıyılı’nda özel öğrenci statüsünde SUBÜ’ye başvurmaları halinde ilgili bölümlere kabul edilecekler. Çift Ana Dal ve Yan Dal programlarına başvuru yaparak kayıt hakkı kazanan ama kayıt olmayan öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilerek, 17 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar kayıt olabilecekler. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce hazırlık eğitimi 20 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Fakülte ve meslek yüksekokulu yöneticileri depremzede öğrenci ve aileleriyle irtibat kurarak ihtiyaçlarının karşılanması ve yaralarının sarılmasına katkı sağlayacaklar. Öğrencilere ilişkin alınacak diğer kararlar da üniversite tarafından kurumsal platformlar aracılığıyla paylaşılacak.