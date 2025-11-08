SUBÜ Spor Bilimleri'nde kalite tescillendi

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Programı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeliği Programı ile Rekreasyon Programı, SPORAK tarafından yapılan ara değerlendirme sonucunda yeniden akredite edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Antrenörlük Eğitimi Programı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı ile Rekreasyon Programı, Spor Bilimleri Derneği Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yapılan ara değerlendirme sonucunda yeniden akreditasyon almaya hak kazandı. İlk kez 2023 yılında akredite edilen fakülte programları, yapılan son değerlendirme ile birlikte Antrenörlük Eğitimi Programı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 3 yıl, Rekreasyon Programı için ise 1 yıl süreyle akredite edildi.

Fakülte bünyesinde yer alan Spor Yöneticiliği Programı da 2022 yılında SPORAK tarafından akredite edilmiş ve 2027 yılına kadar geçerli olmak üzere akreditasyon hakkı kazanmıştı. Böylece Spor Bilimleri Fakültesi, tüm programlarıyla tam akreditasyon kapsamına girdi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Çilli, akreditasyon süreçlerinin fakültenin kalite ve sürdürülebilir eğitim anlayışını pekiştirdiğini belirterek, tüm bölümlerle birlikte eğitimde sürekli gelişimi desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.