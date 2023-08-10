SUBÜ tarafından 2023 yılında 2,1 milyon Euro destekli 4 AB projesi yürütülüyor

SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2023 yılında Avrupa Birliği destekli 2 milyon 143 bin Euro değerindeki 4 proje yürütülüyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla hazırladığı projeler Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. 2023 yılı itibariyle 2 milyon 143 bin Euro toplam desteğe sahip 4 proje yürütülüyor. Yenilenebilir enerji ve bisiklet kullanımının ön plana çıktığı projeler Sakarya’ya altyapı, dijitalleşme ve belli alanlarda farkındalık oluşturma noktasında katkı sağlamayı hedefliyor. Hazırlıkları tamamlanan ve toplam destek değeri 3 milyon 360 Euro olan projelerin ise jüri değerlendirme süreci devam ediyor.

‘Dijital İkiz Bölge Enerji Modelleri ile Pozitif Enerji Bölgeleri İçin Diyalog ve Kalite Güvencesi Desteği’ projesi ile Avrupa Birliği’nin 2030 yılına kadar 100 şehrin iklim tarafsızlıklarının sağlanmasına yönelik araştırma ve yenilik kapasitesinin oluşturulmasının planlanması, uygulanması ve faaliyete geçirilmesine katkıda bulunmak hedefleniyor. SUBÜ’nün ulusal yürütücüsü olduğu projenin Türkiye’deki ortakları arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Ekodenge A.Ş. bulunuyor. Uluslararası ortakları arasında ise Avusturya, İsveç ve İrlanda’dan bir iştirakçi yer alıyor.

‘Dijitalleşme ve Döngüsel Ekonomi: AB’de Politika Yoluyla Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Oluşturmak’ isimli proje, öğrencilere sürdürülebilirlik ve kaynakların etkin kullanımı konularında bir yetkinlik kazandırarak döngüsel ekonominin, dijitalleşmenin ve inovasyonun günümüz dünyasındaki etkisi noktasında farkındalık kazandırmak amacıyla yürütülüyor. ‘Orta Ölçekli Bir Sahil İlçesinde Mikromobilite ve Yaya Dostu Koridorlara Doğru Geçiş’ isimli proje ile SUBÜ ve Karasu Belediyesi sokak alanını yeniden tahsis ederek yayalar, bisiklet kullanıcıları ve skuter kullanıcılarına güvenli ve etkili seyahat koridorları oluşturmak için iş birliği yapıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu; Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan’dan ortakların bulunduğu SUBÜ’nün ise ulusal tek ortak olarak katkı sağladığı ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ isimli proje de tamamlanma aşamasına geldi. Proje ile sınır ötesi ülkelerde turistik ve kültürel sektörler geliştirerek sürdürülebilir büyüme ve ortak çevresel koruma yoluyla Karadeniz havzası bölgesindeki insanların refah düzeyini iyileştirmek amaçlanıyor.