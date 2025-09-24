SUBÜ Teknofest 2025'te 9 ödülün sahibi oldu

SUBÜ, Teknofest 2025’i 6 kategoride kazandığı 9 ödül ile tamamladı. Teknofest 2025 İstanbul’da ise 18 takımla finallerde yer almayı başardı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ); İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Çanakkale’de düzenlenen Teknofest 2025’i 6 kategoride kazandığı 9 ödül ile tamamladı. Teknofest 2025 İstanbul’da ise 10 kategoride 18 takımla finallerde yer almayı başardı. Öğrencilere Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Telçeken ile T3 Vakfı Sakarya Sorumlusu Öğretim Görevlisi Dr. Muhammed Kalaycı eşlik etti. Yarışmalar çerçevesinde SUBÜ için ayrılan alanlarda birçok ziyaretçi de ağırlandı. SUBÜ, ilk ödülünü TÜBİTAK 2242 Türkiye Araştırma Proje Yarışması Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisi’nde ‘Farmer AI’ isimli proje ile alarak bu kategoride Türkiye birincisi oldu. Ardından Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil Kategorisi’nde yerli ürün geliştirme ve ivmelenmede ikincilik elde etti. Ayrıca ‘Kurul Özel Ödülü’ ile ödüllendirildi. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nde yarışmalara hazırlanan takımlardan Atech, Teknofest Mavi Vatan adı altında İstanbul Tuzla’da Roketsan iş birliği ile düzenlenen Su Altı Roket Yarışması’nda En İyi Takım Ruhu Ödülü kazandı. SUBÜ ev sahipliğinde HAVELSAN iş birliği ile düzenlenen ve 5 gün süren Sürü İHA Yarışması’nda ise ABRA Swarm takımı, performans ikinciliği ile birlikte En İyi Takım Ruhu Ödülüne layık görüldü. SUBÜ, Çanakkale Gökçeada’da düzenlenen Savaşan İHA Yarışması’nda ise ABRA SİHA takımı ile performans ikinciliği, Yutpa SİHA takımı ile En İyi Takım Ruhu Ödülü elde etti. SUBÜ’den doğan Vechür Havacılık şirketi ise T3 Girişim Merkezi Hızlandırma Programı’na seçilen 4 girişimden biri olmayı başararak ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

"Artık birincilikler ve ikincilikler ile özel ödülleri de toplamaya başladık"

Teknofest’te artık standart bir başarı düzeyi yakaladıklarını kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Yarışmayı düzenleyen ekipten sahada bulunan görevlilere ve takımlara kadar artık herkes üniversitemizi tanıyor ve başarılarımızı takdir ediyor. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüz sadece öğrencileri yarışmalara hazırlamak için imkan ve destek sunmuyor. Bizler için teknoloji yarışmaları da sadece ödül alınacak organizasyonlar anlamını taşımıyor. Biz bu süreçleri sürekli öğrenme, özgüven kazanma ve uygulama becerisi geliştirme anlamında çok kıymetli buluyoruz. Öğrencilerimizi özellikle bu anlamda teşvik ediyoruz. Nitekim artık birincilikler ve ikincilikler ile özel ödülleri de toplamaya başladık. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüzden doğan şirketlerimiz var ve bu şirketler sahadaki sorunlara çözüm üretmenin yanı sıra inovatif işlere de imza atıyorlar. En güzel örneklerinden birini yine Vechür Havacılık bize göstererek hızlandırma programına seçilmeyi ve 800 bin liralık destek elde etmeyi başardı. Bu anlamda çaba gösteren tüm öğrencilerimize, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüze ve danışman hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığımız tecrübeler ve yetiştirdiğimiz öğrencilerle ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya ve nitelikli mezunlar yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.