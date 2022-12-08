SUBÜ, Teknofest sponsorlarına teşekkür etti

SUBÜ, üniversitenin Teknofest takımlarına destek olan sponsorlara yönelik bir teşekkür etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, iş dünyasının milli teknoloji hamlesine kayıtsız kalmamasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, takım sayılarının arttığını ve öğrencilere destek olacak daha fazla sponsora ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), üniversitenin Teknofest takımlarının sponsorlarına yönelik bir teşekkür etkinliği düzenledi. Üniversite lokalinde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Naci Çağlar, akademisyenler, iş adamları ve öğrenciler katıldı. Sponsor olan firma ve isimlere plaket takdim edilirken daha sonra Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nün çalışma alanı ziyaret edilerek öğrencilerin Teknofest 2023 çalışmalarına ve geliştirdikleri projelere ilişkin bilgiler aktarıldı.

Teknofest’in bir adanma işi olduğunu belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Aslında sponsorlarımızın yaptığı da bu işe gönül veren ve aşık olan gençlere destek olmak. Kimsenin zorlaması olmadan gönülden verilen bir destek. Kıymeti de bu suretle artıyor. Öğrencilerimizi gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Biz de bu gayretlere elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz. Bizim için önemli olan öğrencilerimizin kendilerini geliştirecek bir şeyler yapıyor olmaları. Teknofest gelişime önemli destek sağlayan bir alan. Yaparak öğrenme üniversitemizin mottosu ve misyonuyla tam olarak örtüşüyor. Bu çerçevede katılım sağlayan öğrencilerimizin sayısı da giderek artıyor. 400’ün üzerinde öğrencimizi bu yıl Teknofest için çalışırken göreceğiz. Onların günün hemen hemen her saatinde üniversitemizin çeşitli yerlerindeki gayretlerine şahit olacağız. Milli teknoloji hamlesine üniversitemizden güçlü bir omuz vermenin ve gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesilleri yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İş dünyamızın buna kayıtsız kalmaması ise bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu yıl takım sayımız daha da arttı. Öğrencilerimize destek olacak daha fazla sponsora ihtiyacımız var” diye konuştu.

SUBÜ’nün ilk kuruluşundan itibaren teknoloji yarışmalarını önemli bir uygulama ve gelişim alanı olarak gördüğünü kaydeden Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Furkan Kamanlı, “Başarı grafiğimiz ve katılım sağladığımız alanlar her geçen yıl daha da artıyor. Adım adım ilerlemek ve hiç bıkmadan bu çalışmaları bir kültür haline getirmek yeniliklerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Öğrencilerimizin de kendilerini geliştirmelerine, temel bilgileri edinmelerine ve bu işlere kafa yormalarına imkan veriyor. Sponsorlarımızın destekleri bizler için olmazsa olmaz. Adeta bize hayat veriyorlar. Bu desteklerle biz de iyi işler ortaya koyuyoruz. Geride bıraktığımız yıl 35 takımımızın başvuru yaptığı yarışmaya bu yıl 72 takımımız başvurdu. 24 saat kullanabilecekleri çalışma alanları ve TÜBİTAK’ın örnek olarak incelemeye aldığı ve yaygınlaştırmayı düşündüğü bir koordinatörlükleri var. Bu yıl da daha yüksek hedefler için sponsorlarımızla birlikte yola çıktık” şeklinde konuştu.