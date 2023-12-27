SUBÜ Teknoloji Fakültesi'nden köfte ekmek ikramı

SUBÜ Teknoloji Fakültesi personel ve öğrencileri köfte ekmek etkinliğinde bir araya getirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanlığı tarafından geleneksel hale gelen köfte ekmek etkinliği düzenlendi. Etkinliğe SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Prof. Dr. Oğuz Türkay, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, SUBÜ Genel Sekteri Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ergen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Hüseyin Kaşkaş, akademisyenler, fakülte ve rektörlük personeli ile öğrenciler katılım gösterdi. Etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “2023 yılının bitmesine sayılı günler kala böyle güzel bir etkinlikte hem öğrencilerimiz hem de personelimizle bir araya gelmekten mutlu olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı ise geleneksel hale gelen köfte ekmek etkinliklerinin bir yenisini gerçekleştirdiklerini belirterek, güzel bir hava da hem öğrenci hem de personelle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik sonunda Rektör Sarıbıyık, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nün çalışma atölyelerini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.