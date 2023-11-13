SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nün yarışma deneyimleri liselere aktarılacak

SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nün liselerle iş birlikleri geliştirerek deneyimlerini aktarma hedefleri çerçevesindeki ilk ziyaretçisi Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü (TYK), Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Atölyeleri ve çalışma alanını gezen öğrenciler faaliyetlere ve geliştirilen araçlara ilişkin olarak takımların ilgili sorumlularından ve Araştırma Görevlisi Muhammed Telçeken’den bilgi aldı. 2024 yılında Teknofest takımı kuracak Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin iki takımına SUBÜ tarafından mentörlük yapılarak teknik ve bilgi desteği sağlanacak. SUBÜ TYK liselerle iş birlikleri geliştirerek Teknofest’te ortak çalışmalar yapmayı, deneyim ve çalışmalarını liselere aktarmayı hedefliyor.