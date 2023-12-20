SUBÜ Turizm Fakültesi'nden kariyer etkinlikleri

SUBÜ Turizm Fakültesi ‘4. Geleneksel Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü’ ve ‘Turizmde Kariyer Geliştirme Paneli’ isimli kariyer odaklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşturan etkinlikte kariyer imkanları tüm yönleriyle ele alındı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi ‘4. Geleneksel Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü’ ve ‘Turizmde Kariyer Geliştirme Paneli’ isimli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kariyer günü etkinliğinde fakültenin fuaye alanında stant açan turizm sektöründen 43 firma, tanıtımlarını yaptı ve öğrencilerden iş başvurusu aldı. Firmalar arasında oteller, yiyecek içecek işletmeleri ve acenteler yer aldı. Panelde ise fakültenin dört bölümünü temsilen katılan dört konuk ilgili sektörlerin istihdam yönünden beklentilerini, fırsatları ve gelecek perspektifini ele alırken deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı. SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) de firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi.

4. Geleneksel Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü’nün açılış konuşmasını yapan SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, turizm sektörü ve akademinin iş birliğinin önemi üzerinde durdu. SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ise kariyer günü etkinliklerinin üniversite öğrencilerinin kariyerlerine sağlayacağı faydalara dikkat çekti. Turizm Fakültesi öğrencileri kariyer günü kapsamında iş dünyasıyla yüz yüze görüşmeler yaparak bilgi ve deneyimlerden faydalandı ve toplamda 2 bin 110 iş başvurusunda bulunuldu. İş dünyası temsilcileri ise stajyer ve tam zamanlı istihdam ihtiyaçları ile turizm sektörünün sorunlarının çözümü ve sürdürülebilir gelişim için üniversite iş birliği fırsatı elde etmiş oldu.

Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Şengül’ün moderatörlüğünü üstlendiği Turizmde Kariyer Geliştirme Paneli’nde; konuşmacılar panelde; otel, acente, yiyecek ve içecek, gastronomi ve rehberlik alanlarında işe başlama, işin zorlukları, işte aranan özellikler, kariyer imkanları, elde edilen maddi ve manevi kazançlara yönelik bilgi, beceri ve deneyimlerini kariyerlerinin başında olan turizm öğrencileriyle paylaştı. Panel soru-cevap bölümüyle sona erdi.