SUBÜ turizm öğrencileri tanıtım gezisinde buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen tanıtım gezileri devam ediyor. Şehrin tarihi, doğal ve kültürel destinasyonlarının ziyaret edildiği programlarda, SUBÜ Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu misafir edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezileri, tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin tarihi, doğal ve kültürel destinasyonlarının ziyaret edildiği programlarda, öğrenciler gün boyu hem keşfetti hem de keyifli vakit geçirdi. Programlar çerçevesinde misafir edilen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu’ndan 40 kişilik öğrenci grubu, günün ilk ziyaretini muhteşem tabiatı ve eşsiz renkleriyle göz dolduran İl Ormanı Tabiat Parkı’na gerçekleştirdi. Ardından Karasu Yenimahalle’yi ziyaret eden öğrenciler daha sonra Türkiye’nin tek parça en büyük longozu olan Acarlar Longozunu ziyaret etti.

Bir diğer programda ise Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri konuk oldu. Şehrin güney rotasına gerçekleştirilen ziyarette, İl Ormanı Tabiat Parkı başta olmak üzere Geyve Alifuatpaşa’da bulunan 2. Bayezid Köprüsü, Tarihi Taraklı ilçesi ve Pamukova Esentepe Park ziyaret edildi.