SUBÜ ve BTÜ'nün afet farkındalığı projesine İçişleri Bakanlığı desteği

SUBÜ ve BTÜ ortaklığında hazırlanan ‘Afetlere Dirençli, Afetlerde Bilinçli Gençler’ başlıklı proje, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenecek. Proje çerçevesinde çeşitli gruplar üzerinde afet farkındalığı oluşturulmaya çalışılacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ortaklığında hazırlanan ‘Afetlere Dirençli, Afetlerde Bilinçli Gençler’ başlıklı proje, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Desteği’ çerçevesinde kabul edildi. Anadolu Kültür, Eğitim, Spor ve Yardımlaşma Derneği’nin yürütücülüğünü yapacağı proje ile afet ve acil durumlarda olaylara hızlı ve uygun biçimde müdahale edilmesi için gönüllü arama kurtarma ekiplerinin farkındalık düzeylerinin artırılması, engelli bireylerin afet bilincinin artırılması ve afet müdahale ekiplerinin alınması amaçlanıyor. Bu çerçevede ulaşılması planlanan hedef kitlede ise 250 işitme ve görme engelli birey, bin üniversite öğrencisi, 100 öğretim üyesi ve 100 dernek üyesi yer alıyor.

Projenin amaçlarına ulaşmak için tanıtım ve görünürlük faaliyetleri, eğitim faaliyetleri, seminer, çalıştay ve toplantılar gerçekleştirilecek. Uygulanacağı şehirler ise Sakarya, Bursa ve Hakkâri olacak. SUBÜ Proje Geliştirme Müdürü Arzu Saygıner Çil’in koordinatörlüğünü üstleneceği projede; Anadolu Kültür, Eğitim, Spor ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Kansızoğlu, SUBÜ Arama-Kurtarma Ekibi’nden Öğretim Görevlisi Hasip Cana, Ebru Özyol ve Ahmet Bilgiç ile BTÜ Afet Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Burak Arıcak ve BTÜ Afet Yönetimi Koordinatör Yardımcısı Araştırma Görevlisi Ömer Faruk Karan yer alacak.