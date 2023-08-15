SUBÜ ve SAMİB'in iş garantisi protokolü ile ilk istihdam gerçekleşti

SUBÜ ve SAMİB tarafından imzalanan ve belirli şartları sağlayan mezunlara iş garantisi verilen protokol çerçevesinde ilk istihdam gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) arasında Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden mezun olan ve belirli şartları karşılayan öğrencilere iş garantisi verilmesine yönelik protokol çerçevesinde ilk istihdam gerçekleştirildi. Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden yüzde 10’luk dilime girerek mezun olan ve dil yeterliliğini sağlayan Rimaz Abuhabib, bir firmada iş başı yaptı. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümlerinin bulunduğu SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, yüksek istihdam oranlarıyla dikkat çekiyor. Fakülteden 2021-2022 Akademik Yılı’nda mezun olan her 8 öğrenciden 7 tanesi mezuniyetlerini takip eden ilk 3 ay içerisinde iş başı yapmıştı. 2022-2023 Akademik Yılı’nda ise +1 Eğitim Modeli çerçevesinde iş yeri uygulaması yapan 36 fakülte öğrencisinden 25 tanesine staj yaptıkları firmalardan iş teklifi gelmişti.