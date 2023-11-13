Suç makinesi jandarma ve polis istihbarat ekiplerinden kaçamadı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 70 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine ilçesi Yeniköy köyü bölgesinde 12 Kasım günü saat 23.50 sıralarında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çanakkale Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek yapılan operasyon sonucunda birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 70 adet suç kaydı bulunan E.T. isimli zanlı, başkası adına düzenlenmiş sahte ehliyetle yakalandı. E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.