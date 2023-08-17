Suç makinesi yakalandı

Kocaeli'de birçok suçtan 26 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, İzmit'te polis ekipleri tarafından yakalandı.

Suç makinesi yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’de birçok suçtan 26 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, İzmit’te polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli’de ’silahlı yağma’, ’kasten yaralama’, ’hırsızlık’ ve ’konut dokunulmazlığını ihlalden’ 26 yıl 8 ay hapis cezası hükümlüsü Ş.B., polis ekipleri tarafından yakalandı. İzmit Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliğince yakalanan Ş.B., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.