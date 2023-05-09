Suç ortaklarına polis operasyonu

Kocaeli'de birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçlarından 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs ve suç ortağı, polis operasyonuyla yakalandı.

Suç ortaklarına polis operasyonu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’de "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçlarından 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs ve suç ortağı, polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçlarından 10 yıl hapis cezasıyla aranan K.K. (27) ve suç ortağı S.P. (27), düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.