Suç rekortmenleri yakalandı: Yaşı kadar suç kaydının yanında 55 yıl hapis cezası varmış

Sakarya’nın Karasu ve Sapanca ilçelerinde, jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 55 yıl ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli ile 25 ayrı suçtan aranması bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 27 farklı suç kaydı bulunan S.M.S. (27) isimli şahıs yakalandı. Şahsın, ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ’konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranma kaydının bulunduğu ve toplam 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Yine Karasu’da düzenlenen operasyonda, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma suçundan hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A.G. (36) de yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca Sapanca ilçesinde yapılan kontrollerde kimlik ibraz eden A.Y. (34) isimli şahsın verdiği bilgilerin uyuşmadığı tespit edildi.

Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) üzerinden yapılan yüz yüze sorgulamada şahsın 2019 yılından bu yana 25 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan S.M.S. (27), B.A.G. (36) ve A.Y. (34), adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.