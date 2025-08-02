Suça sürüklenen çocuk tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edilen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da, uyuşturucu ve alkol etkisi altında olduğu iddia elen 15 yaşındaki kız çocuğu tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Çankaya’daki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tuğçe D.’nin (24) bir yakınının kız kardeşi olan 15 yaşındaki çocuk ile Karsu Aygün (26) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen çocuk, Aygün’ü yastıkla boğarak öldürdü. Olayın ardından durumu polise ihbar eden Tuğçe D. ile 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Aygün’ün cenazesi ise olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Hayatını kaybeden Aygün’ün cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Genç kadın için Sincan Cimşit Mezarlığında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede Aygün’ün ailesi ve yakınları yer aldı. Genç kadının naaşı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.