Suçıktı Şiir Akşamları tarihi meydanda başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen 24. Suçıktı Şiir Akşamları, ilk şiir meclisini tarihi Zağnos Paşa Meydanı’nda gerçekleştirdi. Şair Hüseyin Ferhad’ın onur konuğu olarak katıldığı programda birbirinden değerli şairler, eserlerini müzik eşliğinde seslendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi’nin iş birliğinde 22-24 Eylül günleri arasında düzenlenen 24’üncü Suçıktı Şiir Akşamları programıyla 3 gün boyunca şiir dolu, şiir gibi akşamlar yaşanacak. Tarihi Zağnos Paşa Camisi Meydanı’nda güzel bir atmosferde halkın arasında toplanan şiir meclisi; birbirinden güzel eserleri, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı saz sanatçılarının da eşliğiyle müzik dinletisiyle birlikte seslendirdi.

Onur konuğu Hüseyin Ferhad

Alanında birçok ödüle sahip olan ve şiirlerinden bazıları 8 dile çevrilen Şair Hüseyin Ferhad’ın onur konuğu olarak katıldığı Suçıktı Şiir Akşamlarında Adem Turan, Adnan Özer, Ahmet Edip Başaran, Ali Ayçil, Ali Emre, Ali K. Metin, Celal Fedai, Cenk Gündoğdu, Çiğdem Sezer, Eda Fırat, Ercan Yılmaz, Hasan Hüseyin Çağıran, Hayriye Ünal, Mehmet Tepe, Metin Cengiz, Mustafa Köneçoğlu, Mustafa Muharrem, Mustafa Uçurum, Şadiye Kılıç, Üzeyir Sali ve Yusuf Akgül en güzel şiirlerini okudular. Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği (BAYŞAD) Başkanı Gülçin Yurdakul’un sunumuyla gerçekleştirilen programa, meydanda bulunan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Güzel bir Balıkesir akşamında kültür dolu bir zamana tanıklık yapmanın onurunu ve mutluluğunu paylaştıklarını belirten Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, 24’üncüsü yapılmakta olan ‘Suçıktı Şiir Akşamları’na katkı sunan tüm kurumları, şairleri ve Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti.

"Şiir şehir Balıkesir"

Kadim şehir Balıkesir’de, Zağnos Paşa Meydanı’nda birbirinden değerli üstatları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Üstatlarımızın; halkımızda, şehrimizde tecrübelerini buluşturduğu, şiir anlattıkları, şiir okudukları, şiir konuştukları bir gün yaşıyoruz. Ben, ’Balıkesir’i şiir gibi yöneteceğiz’ dedim ama şairsiz olmaz. Her yönüyle şehrimizi geliştirmeye, değiştirmeye, Balıkesir halkını mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu meydan şiire çok yakışıyor. Şiir dolu bir 3 gün, 24’üncü Suçıktı Şiir Akşamları programımızı gerçekleştiriyoruz. Şiir şehir Balıkesir” diye konuştu.

"Suçıktı şiir akşamları, bu şehrin markası"

Suçıktı Şiir Akşamları’nın, Balıkesir’in en önemli markalarından bir tanesi olduğunu söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de, “Şiire ve edebiyata meraklı olanlar buraya gelmişler, bu ortamdan etkilenmişler. Değerli şairlerimizi şehrimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.