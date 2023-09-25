Suçıktı Şiir Akşamlarına şiir severler büyük ilgi gösterdi

30 yıl önce başlayan Suçıktı Şiir Akşamları; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyonla 24.’cü kez gerçekleştirildi. Tarihi Zağnos Paşa Camisi Meydanı ve Dursunbey Suçıktı Mesire Alanı’nda halkın arasında toplanan şiir meclislerine, şiir severler büyük ilgi gösterdi.

Alaçam Dağları’ndan gelen kaynak sularıyla ve yemyeşil doğasıyla, Dursunbey’in en güzel yerlerinden olan Suçıktı Mesire Alanı, kendisinden ilham alınarak başlatılan Suçıktı Şiir Akşamları’na 24. kez ev sahipliği yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Dursunbey Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 24. Suçıktı Şiir Akşamları, şehri şiire doyuran birbirinden değerli şairi ağırladı. Onur Konuğu olarak alanında birçok ödüle sahip, şiirlerinden bazıları 8 dile çevrilen Şair Hüseyin Ferhad’ın katılımıyla tarihi Zağnos Paşa Camisi Meydanı’nda toplanan şiir meclisi, ertesi gününde Dursunbey Suçıktı Mesire Alanı’nda halkın içinde müzik eşliğinde şiir severlerle buluştu.

30 yıl önce başladı

Dursunbey Suçıktı Mesire Alanı’nda bu yıl 24. Şiir Akşamları etkinliğinde birbirinden değerli şairleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Dursunbey Belediye Başkan Vekili Mustafa Sali “Yeşilin eşsiz tonuyla şiiri buluşturduğumuz, şiir akşamlarının bu yıl 24.’sünü düzenliyoruz. 30 yıl önce birkaç üstat şairin girişimleriyle başlayan ve yaklaşık çeyrek asırdır devam eden şiir akşamlarının bu yıl da gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Şiir Akşamlarının düzenlenmesinde emeği geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a, Dursunbey Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan’a, Ahmet Kot’a ve değerli şairlerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Şiirden fazla her söz teferruattır”

1993 yılında Dursunbey Suçıktı Mesire Alanı’nda Türk şiirinin önemli üstatlarının şiirler okumasıyla başlayan ve bu yıl 24.’cüsü düzenlenen şiir akşamlarında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Balıkesir Millet Kütüphanesi kurucusu Ahmet Kot “Şiirden fazla her söz teferruattır” diyerek sözü şairlere bıraktı.

24. Suçıktı Şiir Akşamları’nın Onur Konuğu Şair Hüseyin Ferhat, konuşmasında “Mükemmel bir coğrafya, birbirinden değerli şairler ve siz güzel insanlar. Mükemmel bir organizasyon, tekrar tekrar teşekkür ederim" dedi.