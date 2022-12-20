Sudanlı öğrenciler mezun oldu

Sudan Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sudan bizim kardeşimiz. Allah kardeşliğimizi her zaman ve her durumda daim etsin" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sudan Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Orhangazi Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb’in de katıldığı törende Türkiye’nin dört bir yanından gelen Sudanlı mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi. Tören sonunda Büyükelçi Eltayeb tarafından Başkan Yüce’ye katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Mezuniyet töreni sonrası Başkan Ekrem Yüce, Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb ve Sudanlı öğrencileri makamında ağırladı. Büyükşehir tarafından hayata geçirilen yatırımları, şehre dair bilgileri paylaşan Yüce, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğe değindi.

“Biz sevgiyi Sudan’ın muhabbetinde bulduk”

Mezuniyet töreninde Sudanlı öğrencilere seslenen Yüce, "Tüm mezun olan Sudanlı öğrencilerimizi tebrik ederim. Sakarya milletlerin milleti, kültürlerin kültürleri olan kendi içinde dayanışma ve birlik duygularıyla yaşayan mozaik bir şehirdir. Bugüne kadar birçok ülkeden Büyükelçileri, bürokratları, yatırımcıları şehrimizde ağırladık. Sudan Büyükelçisi’ni de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Sudan bizim kardeşimiz. Allah kardeşliğimizi her zaman ve her durumda daim etsin. İnşallah Sudan ile ilişkilerimizi güçlendirecek ve kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Bir söz vardır: ’Gönül sevgiyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar’ derler. Biz sevgiyi Sudan’ın muhabbetinde bulduk. O sebeple kuru dal bile olsak çiçek açarız" dedi.