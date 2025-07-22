Sude Yaren Uzunçavdar'dan altın madalya

Milli Taekwondocu Sude Yaren Uzunçavdar, 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda final müsabakasında Belçika'dan Sarah Chaari'yi 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Sude Yaren Uzunçavdar'dan altın madalya
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Milli Taekwondocu Sude Yaren Uzunçavdar, 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda final müsabakasında Belçika’dan Sarah Chaari’yi 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda Türkiye, ikinci altın madalyasını taekwondo branşında elde etti. Kadınlar 73kg’da mücadele eden milli taekwondocu Sude Yaren Uzunçavdar, finalde Belçika’dan Sarah Chaari’yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

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Türkiye, bu sonuçla birlikte oyunlardaki ikinci altın, toplamda dördüncü madalyasını elde etti.