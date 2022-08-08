Sude Yaren Uzunçavdar Dünya şampiyonu oldu

Dünya Şampiyonu olan sporcu aynı zamanda turnuvanın en teknik sporcusu seçilerek ödülünü Dünya Taekwondo Federasyon Başkanı Chungwon Choue’dan aldı. Türkiye’nin tek altın madalyasını kazanan ABB Spor Kulübü sporcusu ile birlikte Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan sporcular Ahmet Boğaçhan Ceylan ve Emre Talha Evin ile birlikte Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’nin en çok madalya kazanan takımı ABB Spor kulübü oldu.