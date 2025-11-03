Sudüşen Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Gemlik’e bağlı Haydariye köyünde yer alan Sudüşen Şelalesi, kasım ayının ilk günlerinde kartpostallık manzaralara sahne oldu. Sonbaharın tüm renkleriyle süslendiği bu günlerde, şelalenin çevresi doğa tutkunlarının ve fotoğraf meraklılarının akınına uğradı.

Gemlik merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan şelalenin su debisi, son yağışlarla birlikte gözle görülür şekilde arttı. Yaz aylarında özellikle Yalova’dan gelen Arap turistlerin ilgi odağı olan Sudüşen Şelalesi, kış mevsiminde daha sakin ama mest eden bir atmosfere bürünüyor.

Yılın her dönemi ziyaretçilerine açık olan bu doğa harikası, yeşilin ve su sesinin iç içe geçtiği huzurlu bir kaçış noktası sunuyor. Fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler yakalama fırsatı sunan Sudüşen Şelalesi, doğayla baş başa kalmak isteyenler için tam bir saklı vaha niteliğinde.