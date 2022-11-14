Şükrü Şankaya Dostluk Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu

Yeşim Spor Kulübü’nün liderliğinde gerçekleştirilen Şükrü Şankaya Dostluk Turnuvası’nın şampiyonu “Kesim Gücü” takımı olurken “BEKE Baskı” takımı ikinci, “Confection United” takımı da üçüncü oldu.

Salgın sebebiyle sonuncusu 2019 yılında gerçekleştirilen Şükrü Şankaya Dostluk Turnuvası, iki yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta oynanan final maçları ile sona erdi. PFDD Şükrü Şankaya Futbol Okulu Tesisleri’nde yapılan final müsabakalarında üçüncülük için karşı karşıya gelen Genç Örme ile Confection United arasındaki maçın galibi Confection United oldu. Final maçı öncesi bu yıl ilki gerçekleştirilen “Yeşim Kadın Futbol Takımları Dostluk Maçı” gecede farklı bir heyecan yaşattı. Sahaya “Hayatın her yerinde biz de varız!” yazılı pankartla çıkan Women of Yesim ile Fabric Angels takımları arasında oynanan dostluk maçı beraberlikle sonuçlandı.

Dostluk maçının ardından sahaya çıkan Kesim Gücü ve BEKE Baskı takımları da birincilik için mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen ve 2-0 biten maçın galibi Kesim Gücü oldu. Kesim Gücü böylece turnuvanın şampiyonu olurken, BEKE Baskı da turnuva ikincisi olma başarısını gösterdi. Toplam 22 takımın katıldığı turnuvada “en centilmen takım” Kara Şimşekler takımı seçilirken, attığı gollerle göz dolduran Fahri Kalkan da “gol kralı” oldu.

Final maçının ardından gerçekleştirilen kupa töreninde takımlara kupalarını Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya takdim etti. Gecede turnuvanın en centilmen takımına ve turnuvanın gol kralına kupaları, Yeşim yöneticileri tarafından takdim edildi. Törende ayrıca turnuva organizasyonunda emeği geçen Spor Kulübü Lideri Özgür Ünel ile birlikte organizasyon komitesine; turnuvada görev alan hakemlere ve turnuvanın sağlık sponsoru Özel Hayat Hastanesi’ne de teşekkür plaketi takdim edildi.