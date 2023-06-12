Şükrü Saraçoğlu Stadı önünde kupa coşkusu

Fenerbahçe’nin İstanbul Başakşehir’i 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından başta Kadıköy olmak üzere yurdun birçok noktasında kupa zaferi coşkuyla kutlandı. Şükrü Saraçoğlu Stadı önünde toplanan taraftarlar Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası final maçında İstanbul Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazandı. Bu şampiyonluk Fenerbahçe’nin kalesi olan Bağdat Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere her yerde coşkuyla karşılandı. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı önünde toplanan taraftarlar kupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladılar, doyasıya eğlendiler.

Konuyla ilgili konuşan taraftarlardan Özlem Kılıçalp “En son 2014’te burada şampiyonluk kutlamıştık. Bugün Türkiye Kupası nasip oldu. İnşallah seneye iki kupaya birden talibiz. Hayırlısı olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Süper lig şampiyonluğunun da kazanılması gerektiğini vurgulayan taraftarlardan Bayram Ali Çiftçi, “En son şampiyonluğu gördüğümde çocuktum. 9 yaşındaydım. Bunun için mutlu olmuyorum. Süper lig şampiyonu olmamız lazımdı” dedi.