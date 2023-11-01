Sulama havuzuna düşen 3 domuz iş makinesi ile kurtarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarım amaçlı kullanılan sulama havuzuna 3 yaban domuzu düştü. Kendi imkanları ile havuzdan çıkamayan domuzların imdadına itfaiye ve belediye ekiplerinin iş makinesi yetişti.

Sulama havuzuna düşen 3 domuz iş makinesi ile kurtarıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın Mudanya ilçesinde tarım amaçlı kullanılan sulama havuzuna 3 yaban domuzu düştü. Kendi imkanları ile havuzdan çıkamayan domuzların imdadına itfaiye ve belediye ekiplerinin iş makinesi yetişti.

Çepni Köyü’nde tarımsal sulama amacıyla açılan su havuzuna 3 yabani domuz düştü. Havuzdan çıkamayan domuzları vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Mudanya Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makinesinin desteği ile su dolu havuzdan çıkarılan domuzlar yaban hayatına geri döndü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman