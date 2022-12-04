Sulama havuzuna düşen hayvan kurtarıldı

Bursa’da sulama havuzuna düşen domuz, ekipler tarafından kurtarıldı.

Bursa’nın Gemlik ilçesi Narlı Mahallesinde zeytinlik alanların sulamasında kullanılan havuza düşen yavru domuz, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yavru domuzu ilk önce iğne ile bayılttı. Daha sonra itfaiye ekiplerinin de yardımı ile düştüğü havuzdan çıkartılan yavru domuz doğaya salındı.