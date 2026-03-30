Sular altında kalan bağ evinde mahsur kalan iki köpeği belediye ekipleri kurtardı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen su taşkınında bağ evinde mahsur kalan 2 köpek, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.

Bursa’da dün geceden beri etkili olan yağışların ardından Karacabey ilçesi Gönü Mahallesi’nde Metin Korkut’a ait bağ evi sular altında kalırken, bahçede bulunan iki köpeğin kurtarılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Bursa Acil Müdahale ekipleri, botla su basan alana girerek çalışma başlattı. Koordineli müdahale sonucunda "Cesur" ve "Zeytin" adlı köpekler kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

"Ekiplere teşekkür ediyorum"

Kurtarma çalışmasını büyük heyecanla izleyen Metin Korkut, "Ekipler kısa sürede ulaştı ve hayvanlarımı sağ salim kurtardı. Hepsinden Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyorum" dedi.

Gönü Mahallesi Muhtarı Erol Yıldırım da müdahaleden dolayı ekiplere teşekkür etti. Operasyonun ardından ekipler, Metin Korkut ve kurtarılan köpeklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.