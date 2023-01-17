Sular ne zaman gelecek?
17 Ocak Çarşamba günü Silivri'nin bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
Silivri’nin bazı bölgelerinde Su Kesintisi yaşanıyor. İSKİ'nin sitesinde yer alan arıza detayını öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz. İşte, 17 Ocak 2023 su kesintisi detayları...
İlçe :SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler: MİMAR SİNAN MAH
Açıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi:2023-01-17 19:24:55.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2023 tarihinde saat 0:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.