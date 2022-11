Süleyman Çelebi programı gönülleri mest etti

TAKİP ET

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Süleyman Çelebi vefatının 600. yılında dinleti ve panel programıyla katılımcıları mest eden bir programla anıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri panel ve dinleti programı ile devam etti. AKM’de gerçekleştirilen etkinlikte, Vefatının 600. Yılında Süleyman Çelebi ve Mevlid konulu program yoğun katılımla gerçekleşti. Osmanlı döneminin önde gelen mutasavvıflarından Süleyman Çelebi’nin hayatı ve Mevlid’inin ele alındığı panele, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal ve Dr. Tahir Çağman konuşmacı olarak katıldı. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen programa İl Müftüsü Hasan Başiş, Büyükşehir bürokratları, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelde konuşan Prof. Dr. Mustafa İsen, Süleyman Çelebi’nin mevlid anlayışına dikkat çekerek,“Mevlid bizim sadece dini günlerimizde değil, hayatımızın her safhasında, acı tatlı her anımızda yer tutmuş, en dikkate değer dini faaliyetlerimizden biridir. 600 yıldan beri bu toplumun gönül telini titreten ve her nesilden insanın bunun heyecanını yaşayarak hayatına devam ettirdiği bir dini faaliyetimizdir. Ben bu anlamda böylesine güzel bir geceyi düzenleyen Büyükşehir Belediyemizi gönülden kutluyorum” dedi.

Konuşmacılardan Prof. Dr. Bilal Kemikli, mevlidin milli yönüne vurgu yaparak, “Süleyman Çelebi’nin mevlidi esasında bir milli mutabakat metnidir. En zor günlerimizde dilimizi dinimizi ve kültürümüzü sürdürülebilir kılan bir metindir. Bu metinlere sadece bir dini metin olarak bakmamak gerekir. Geçmişte siyasi ve zihni irademizi toparlayan ve ehli sünnet perspektifiyle hayata bakmamızı sağlayan bir milli mutabakat metni rolündedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal ise Çelebi’nin mevlidinin uluslararası alanda tanınırlığını ifade ederek, “Süleyman Çelebi’nin mevlidi genel itibariyle Türkiye’de hemen hemen her evde mevcuttur. Fakat bu önemli eser aynı zamanda uluslararası alanda da önemli bir varlığa sahiptir. Kırımdan balkanlara, Tataristan’a kadar bir çok ülkede bu eserin basımı yapılmıştır. Özellikle Sovyetler döneminde basımı yasaklanmasının ardından Japonya’da kazan tatarları tarından tekrar basımı sağlanmıştır. Dolayısıyla Süleyman Çelebi’nin Vesiletün Necat eseri el yazması nüshası en çok eserlerden biridir” şeklinde konuştu.

Panelin bir diğer konuğu olan Dr. Tahir Çağman, geleneksel anlamdaki mevlid icraları ve mevlidin musiki ile olan ilişkisi konusunda bilgiler verirken, “Mevlid merasiminde 4 grup yer alır. Bunlar aşirhanlar, tevşihanlar, mevlidhanlar ve duahanlar olmak üzere 4 gruptan oluşur. Bu okumalar vezni bozmadan okuma noktasında hassasiyet gösterilir” ifadelerini kullandı. Dr. Çağman, konuşması boyunca sık sık mevlidi eserlerden seslendirerek örnekler verdi.

Programın son bölümünde ise “Tevşîhlerle Mevlid İklimine Yolculuk” adlı dinleti performansı geceye damga vurdu. Solistliğini Tuğrul Ersoy’un , Ney’de Cengiz Atlan, Kanun’da Tuncay Kardaş, Ud’da Hamdi İtil, Ritimde ise Serkan Kardaş ve Halit San’ın yer aldığı eserler dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Program sonunda çekilişle 4 katılımcıya, Süleyman Çelebi’nin Vesiletün Necat adlı Mevlid Külliyatı hediye edildi.