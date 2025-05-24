Süleyman Gencoğlu'ndan Silivrispor'a Net Mesaj: 'Bu Dönem İçin Aday Değilim'

Silivrispor’un uzun yıllardır yanında olan, kulübe maddi ve manevi katkılarıyla bilinen iş insanı Süleyman Gencoğlu, genel kurul süreci öncesi camiaya yönelik önemli bir açıklama yaptı. Gencoğlu, bu dönem için Silivrispor Kulüp Başkanlığına aday olmayacağını duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklamada Gencoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Hayatım boyunca bu topraklardan kazandığımı, yine bu toprakların insanlarıyla paylaşmaktan her zaman keyif aldım. Yıllarca Silivrispor’a destek verdim; görev sürem boyunca da bir farkındalık yaratmaya çalıştım. Uzun süredir camianın içindeyim. Pek çok kez, sağ olsun dostlarımın desteğiyle başkan adayı olmam yönünde teşvik edildim.”

Son günlerde isminin yeniden başkan adayları arasında anıldığını hatırlatan Gencoğlu, “Ancak bu dönem için başkan adayı olmadığımı camiamızın bilgisine sunmak isterim” diyerek adaylık söylentilerine açıklık getirdi.

Süleyman Gencoğlu, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu üyelerine de başarılar dilerim.”

Silivrispor camiasında önemli bir yere sahip olan Gencoğlu’nun bu açıklaması, genel kurul öncesi adaylık sürecine dair belirsizlikleri ortadan kaldırmış oldu.