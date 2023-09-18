Süleyman Saim Tekcan'ın At'Nağme Sergisi sanatseverlerle buluşacak

Çağdaş Türk sanatının ve özgün baskı tekniğinin usta ismi Süleyman Saim Tekcan’ın “At’Nağme” sergisi Fatih Belediyesi’nin iki gözde mekanı Kadırga Sanat Galerileri ve Yedikule Hisarı’nda 24 Eylül-24 Aralık tarihleri arasında sergilenecek. Sanatseverlerin yoğun ilgi göstereceği sergiye günler kaldı.

Ürettiği eserleri, oluşturduğu zengin sanat üslubuyla Türkiye’de özgün baskı tekniğini üst basamaklara taşımış hayatı ve sanatıyla önemli bir değer ortaya koymuş sanatçı Süleyman Saim Tekcan’ın “At’Nağme” sergisi Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri ve Yedikule Hisarı’nda 24 Eylül - 24 Aralık tarihleri arasında sergilenmeye başlayacak. Çalışmalarını yaşadığı çevre, doğa, Anadolu ve Anadolu uygarlıkları, Sümer, Hitit, Selçuklu ile Osmanlı sanatının karakteristik biçimlerinden oluşturan Süleyman Saim Tekcan, kendine özgü stilizasyonu ile geçmişten bugüne taşıdığı geleneksel figürlere çağdaş bir “kimlik” kazandırdı. Geçmişten günümüze Türkler için önemli olan atlara, Tekcan sanatında gözle görülür şekilde yoğunlaştı. Tarih boyunca duvar resimlerinden, mezar taşlarına, minyatürlerden çağdaş sanata varıncaya dek yaşamın gerçekliği içinde yer edinen atlar, Tekcan’ın hat sanatının kaligrafik düzeni ve estetiği ile birleşti. Süleyman Saim Tekcan’ın at figürü çalışmalarıyla geleneksel değerlerle yoğrulan At’Nağme Sergisi’ne sanatseverlerin ilgisinin yoğun olması bekleniyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sanatçı Süleyman Saim Tekcan’ın sanat dünyasına bıraktığı bu imzayı Kadırga Sanat Galerileri ve Yedikule Hisarı mekanlarında bir bütünün parçaları olarak sanatseverlere sunduklarını belirtti.

Kadırga Sanat Galerileri ‘At’Nağme’ adlı el yapımı kitabı merkezine alacak

Serginin Kadırga Sanat Galerileri’nde gerçekleştirilecek ayağı galerinin Matrakçı Nasuh, Şeker Ahmet Paşa ve Hoca Ali Rıza salonlarında sanatseverlerle buluşacak. Süleyman Saim Tekcan ve birçok sanatçının üzerinde çalıştığı “At’Nağme” adı verilen el yapımı kitabı merkezine alacak olan sergide sanatçının el yapımı kitabıyla birlikte yağlı boya tabloları ve gravür baskı tekniğiyle yapılmış eserleri görülebilecek.

Süleyman Saim Tekcan’ın atları Yedikule Hisarı’nda şahlanıyor

Süleyman Saim Tekcan’ın ‘at’ heykelleri Fatih Sultan Mehmet Han’ın en kıymetli miraslarından olan İstanbul kara surlarının tam ortasında Yedikule Hisarı’nda sergileniyor. Güzel başlarının tuval ve gravürlerden taştığı atlar heykellerde hayat buluyor. Süleyman Saim Tekcan’ın at heykellerinden oluşacak Yedikule Hisarı ‘At’Nağme’ sergisinde sanatçının mermer tozu, mermer el yontusu, Küfeki taşı el yontusu ve Bronz malzemeler kullanılarak yapılmış onu aşkın eseri görülebilecek. Fatih Belediyesi’nin Kadırga Sanat Galerileri ve Yedikule Hisarı mekanlarında aynı anda ziyarete açılacak sergiler 24 Eylül - 24 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilir.