Süleymanbey Mahallesi'nde hummalı temizlik çalışması

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Süleymanbey Mahallesi’nde başlattığı temizlik çalışmasını tamamladı. Ekipler, İstanbul Caddesi’nden başlayarak çalışmalarını diğer cadde ve sokaklara yaydı.

İstanbul Caddesi tarafından çalışmalarını başlatan ekipler, Sefabey Caddesi, İstiklal Caddesi, Mimar Sinan Caddesi ve ara sokakları temizledi.. Ekipler, kaldırımlardaki çöpleri süpürgeci personelle süpürdü. Yollar ise vakumlu mini yol süpürme aracı ile süpürülüp tazyikli su ile yıkandı.

Süleymanbey Mahallesi’nde gerçekleştirilen temizlik çalışması hakkında bilgi veren Yalova Belediyesi yetkilileri, “Süleymanbey Mahallemizde başlattığımız çalışmada özellikle nüfusun yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakları temizledik. İstanbul Caddesi’nden başlayarak çevre cadde ve sokaklarda çalışma yaptık. Kaldırımlar ve yollarda tek bir çöp tanesi bırakmadan Yalova’mıza yakışır şekilde temizledik” açıklamasında bulundu.