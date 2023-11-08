Süleymanpaşa Belediyesi, atıcılıkta yine zirvede

Süleymanpaşa Belediyesi, spora ve sporcuya yaptığı yatırımların karşılığını madalya ve kupalarla almaya devam ediyor. Son olarak Çorlu’da düzenlenen Zafer Kupası Atıcılık turnuvasında Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Müfit Güner altın madalya kazandı.

5 Kasım Pazar günü Çorlu Atış Poligonunda düzenlenen ve Tekirdağ Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Zafer Kupası’nda yarışan Müfit Güner, rakiplerinden daha iyi performans göstererek turnuvayı birincilikle tamamladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışan Güner, ulusal ve uluslararası birçok turnuvada, kulübünü ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Zafer Kupası’nın kendisi için müsabaka kondisyonu anlamında önemli bir organizasyon olduğunu belirten başarılı sporcu, atıcılık sporunun günden güne daha çok ilgi gördüğünü ifade ederek, bu spora tam destek veren Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.