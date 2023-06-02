Süleymanpaşa Belediyesi, Çevre Günü'ne özel etkinlikler düzenleyecek

Süleymanpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre bilincini artırmak ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik organize ediyor. Belediye, vatandaşları çevre konusunda duyarlı olmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunmaya davet ediyor.

Bu yılki etkinlikler çerçevesinde gönüllü dalgıçlar ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin katılımıyla bir dalış etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlikte, Süleymanpaşa açıklarından çıkarılan atıklar deniz kirliliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla sergilenecek.

Farklı etkinliklerle çevre bilinci artırılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde çevre konusunda farkındalığı artırmak için alternatif enerji, doğal arıtma sistemleri, erozyonla mücadele ve geri dönüşüm gibi çevre dostu uygulamaları da vurgulayacak. Kâğıt geri dönüşümü ve geri dönüşümden kâğıt yapımıyla ilgili bilgilendirici etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, tohum bombası yapımı ve dağıtımıyla yeşil alanların artırılması hedeflenirken, Süleymanpaşa Belediyesi seralarında yetiştirilen ata tohumları fideleri dağıtılacak ve ata tohumu bağışları teşvik edilecek.

En çok atık toplayan okullara ödül verilecek

Süleymanpaşa Belediyesinin "Okullar Atma Kazan Kart ile Kazanıyor" projesi ile ilçedeki okulların atık yönetimine katılımları artırılmaya çalışıyor. Projede Dünya Çevre Günü’nde en çok atık toplayan ilk üç okula ödülleri takdim edilecek. Böylece çevre bilincinin öğrenciler arasında teşvik edilmesi ve gelecek nesillerin çevre duyarlılığının artırılması hedefleniyor.

“Sürdürülebilir gelecek için adımlar atıyoruz”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "5 Haziran Dünya Çevre Günü, çevre sorunlarına dikkat çekmek ve insanları çevre konusunda bilinçlendirmek için önemli bir fırsattır. Herkesin bu günü farklı şekillerde kutlamasını ve çevrenin korunması için bir şeyler yapmasını umut ediyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize katılmaya ve çevreye duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.