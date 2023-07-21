Süleymanpaşa Belediyesi'nden proje atağı

Tekirdağ’ın parlayan yıldızı olma hedefiyle projelerine hız kesmeden devam eden Süleymanpaşa Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ’ın parlayan yıldızı olmayı hedefleyen Süleymanpaşa Belediyesi, projelerine ara vermeden devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen sayısız projenin yanı sıra birçok projenin de inşası hız kesmeden sürdürülüyor. Eğitim ve kültür merkezleri, park, meydan, çevre düzenleme ve yol yapım-onarım çalışmaları, spor tesisleri, kapalı pazaryerleri, kadın yaşam merkezleri gibi çok sayıda proje hizmete girmek için gün sayıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, yapımı süren projeleri tek tek ziyaret ederek yerinde değerlendirmeler yaptı. Uzunlar, çalışmaların hızlandırılarak projelerin bir an önce hizmete girebilmesi için gerekli talimatları verdi, ilgili personelden bilgi aldı.

Muratlı Caddesi parkına kavuşuyor

Uzunlar, Muratlı Caddesi’nde yapımı devam eden çocuk parkı ve sosyal alan projesine nezaret etti. Cadde üzerindeki işletmelerin canlılığını artırarak, mahalle sakinlerine yeni bir yaşam alanı, çocuklar için ise modern ve güvenli bir oyun alanı sunacak olan park projesinin son aşamaya gelen çalışmaları hakkında Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Muhammet Karaman’dan bilgi alarak, yapılacakları planladı.

Çınarlı Mahallesi’nde asfalt atağı

Uzunlar daha sonra Çınarlı Mahallesi’nde süren Tepe Değirmenler Caddesi asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı’nın da eşlik ettiği incelemelerde vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve beklentilere yanıt verdi.

Okçuluk Merkezi ile gençler ata sporlarını yaşatacak

Süleymanpaşa’nın gençlerine farklı sporları tanıtmak, kaliteli ortamlarda sosyalleşme imkânları sunmak için 4 yıldır sürdürülen spor tesisi hamlesinin son halkalarından Okçuluk Merkezi projesini de ziyaret eden Başkan Uzunlar, devam eden çalışmaları değerlendirerek projeye dair çalışma arkadaşlarından bilgi edindi. Prof. Dr. Mustafa Şentop Spor Vadisi’nde bulunan çok sayıda farklı tesisle birlikte Süleymanpaşa’ya değer katacak önemli yatırımlardan biri olan Okçuluk Merkezinin kısa sürede hizmete girmesi için talimatlarını veren Uzunlar, çevre düzenleme çalışmalarına da nezaret etti.

“Hedefimiz yaşam kalitesini yükseltmek”

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sürdürülen çalışma ve projeleri değerlendiren Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, “Süleymanpaşa’yı daha yaşanabilir, modern ve güzel kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, anbean sahada yaptığımız incelemelerle eksikleri yerinde tespit ediyoruz. Bu çerçevede planladığımız modern parklar, spor tesisleri, eğitim ve kültür merkezleri, şehrimizin çehresini değiştirecek önemli adımlardan sadece birkaçı. Sizlerin desteği ve güveni, bize güç veriyor. Hedefimiz, siz değerli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve şehrimize daha da değer katmak. Şehrimizi daha güzel bir geleceğe taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.