Süleymanpaşa'da engelliler haftası etkinlikleri

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla Rumeli İskelesi’nde etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de etkinliklere katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler’in de eşlik ettiği etkinlik, Rumeli İskelesi girişinde, engelli gençlerden oluşan Farkındalık Orkestrası’nın hazırladığı konserle başladı. Konseri beğeniyle izleyen Başkan Yüksel, gençlerin performansını alkışladı.

Engelsiz sanat sergisini inceledi

Daha sonra Rumeli İskelesi’nde açılan Engelsiz Sanat, Engelsiz Hayat isimli el sanatları sergisini protokol üyeleri ile birlikte ziyaret eden Yüksel, sanatçıların eserlerini tek tek inceledi, eserlerle ilgili bilgi aldı. Gençlerin ilgisini karşılıksız bırakmayan Yüksel, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

“Önemli olan engelleri birlikte aşabilmek”

Engelliler Haftası ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yüksel, engelsiz her vatandaşın, toplumsal eşitlik anlamında engelli vatandaşlara karşı sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Yüksel, “Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmanın yolunun toplumsal farkındalık düzeyinin artmasından geçtiğini unutmayalım. Her bir bireyin engelli adayı olduğu bilinciyle hareket ederek, duyarlı ve sorumlu yaklaşımın hepimiz için bir insanlık görevi olduğunun farkında olmalıyız. Tekirdağ Özel Eğitim Uygulama Okulumuzun, Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinliklere katıldık. Rumeli İskelesi’nde düzenlenen ‘Engelsiz Sanat Engelsiz Hayat’ temalı El Sanatları Sergisini ziyaret ederek Farkındalık Orkestrası’nın düzenlediği konseri izledik. Engelli kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz programda keyifli dakikalar yaşadık. Önemli olan engelleri birlikte aşabilmek. Kalplerdeki engellerin aşılması ümidiyle” dedi.